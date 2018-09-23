Hadise, dekolte kıyafeti ve dolgun dudaklarıyla…

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Yeni yayın döneminde de O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturmaya devam edecek olan şarkıcı Hadise, ailesiyle ilgili yaşadığı onca acıya ve sıkıntıya rağmen ayakta kalmaya devam ediyor. Muhabirlere yaptığı açıklamada güçlü kalmaya çalıştığını ne kadar tartışırsa tartışsın onların ailesi olduğunu söyleyen Hadise, yine de bundan sonra ablası ve kardeşiyle hiçbir ticari platformda bir araya gelmeyeceğinin altını çizdi. Hadise gözyaşlarını zor tuttuğu bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından paylaştığı kısa video ile güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hadise dekolteli kıyafeti ve dolgun dudaklarıyla kendisini böyle kaydetti.