Hadise, Tülin Şahin’in kızına şarkı söyledi

Tülin Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tebessüm ettirdi. Şahin ve Hadise'nin, Frank Sinatra'nın I Love You Baby şarkısını Siena Leyla'ya söylerken çekilen görüntüleri yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Ünlü model Tülin Şahin, yaklaşık iki ay önce kızı Siena Leyla’yı kucağına aldı. İlk doğduğu andan itibaren Instagram hesabından kızı ile birlikte paylaşımlar yapan Şahin, dün de tebessüm ettiren bir video paylaştı.

Özel bir çekim öncesi kızına Frank Sinatra’nın I Love You Baby şarkısını söylemeye çalışan Şahin, ardından Hadise’nin görüntülerini paylaştı. Ünlü şarkıcı kucağına aldığı Siena’ya şarkıyı söylemeye başladı. Bu anları ölümsüzleştiren Tülin Şahin ise “Neyse ki annemin sesi mükemmel olan bir arkadaşı var” yazdı ve herkesi güldürdü…