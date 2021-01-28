Hadise ve Kaan Yıldırım’dan barışma sonrası ilk fotoğraf

Bir yıldır oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, 10 Aralık’ta sevgilisi ile kavga etmişti. 11 Aralık’ta da “Her şey aşkla güzel. Herkesin yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine mutluluklar dilerim” açıklamasını yapmıştı.

Kaan Yıldırım ise “Aramızdaki sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitmez. Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense birden çok fevri davrandı” demişti.

Ünlü çift ayrılığa sadece 4 gün dayanabildi. Kaan Yıldırım elinde çiçeklerle Hadise’nin evine gitti ve ilişiklerine ikinci bir şans verme kararı aldılar.

Barışma sonrası Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden sevgilisi Kaan Yıldırım ile pozunu yayınladı. .

İşte Hadise’nin yaptığı o paylaşım:

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