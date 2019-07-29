Hadise’den Adriana Lima açıklaması
ADRIANA LIMA’YI TAKLİT ETMEDİM
Hadise, ‘Geçtiğimiz gün Adriana Lima'nın giydiği iç çamaşırının aynısını giydiğiniz için eleştirilmiştiniz. Buna ne diyeceksiniz?’ sorusuna, “Ben o kıyafete kendi tasarımım demedim. Ben o kıyafeti kendi vücuduma göre adaptasyon yaptım, Svarovski taşlarla süsledim ve o şekilde sahne yaptım. Bu yıl çok kötü yandım ve yüzümde lekeler oldu bu beni çok rahatsız etti” dedi.
HANDE YENER’LE HİÇ KÜS OLMADIM
Soruları yanıtlayan şarkıcı Hande Yener’le arasının kötü olduğuna dair iddialara, “ben Hande Yener'le hiç küs olmadım ki barışayım. Biz kadın sanatçılar olarak hepimiz büyük ekiplerle çalışıyoruz ve ben hepimizin başarılı olduğuna inanıyorum ve bütün kadın sanatçıların arkasındayım” dedi.