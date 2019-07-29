Hadise’den Adriana Lima açıklaması

Hadise, Kıbrıs'ta verdiği konserde hareketli şarkıları ve dansları ile konuklara unutlmaz bir gece yaşattı. Hadise, "10 Ağustos’ ta “Harbiye a Açık Hava” konserim var onun hazırlıkları ve provaları son hız devam ediyor. Harbiye’deki konserimde bana Londra, Belçika ve Paris’ ten gelen özel dansçılar da eşlik edecek. Yurt dışında bulunan özel tasarımcılardan seçtiğim 6 kıyafeti o gece vereceğim konserde giyeceğim" diye konuştu.

ADRIANA LIMA’YI TAKLİT ETMEDİM

Hadise, ‘Geçtiğimiz gün Adriana Lima'nın giydiği iç çamaşırının aynısını giydiğiniz için eleştirilmiştiniz. Buna ne diyeceksiniz?’ sorusuna, “Ben o kıyafete kendi tasarımım demedim. Ben o kıyafeti kendi vücuduma göre adaptasyon yaptım, Svarovski taşlarla süsledim ve o şekilde sahne yaptım. Bu yıl çok kötü yandım ve yüzümde lekeler oldu bu beni çok rahatsız etti” dedi.

HANDE YENER’LE HİÇ KÜS OLMADIM

Soruları yanıtlayan şarkıcı Hande Yener’le arasının kötü olduğuna dair iddialara, “ben Hande Yener'le hiç küs olmadım ki barışayım. Biz kadın sanatçılar olarak hepimiz büyük ekiplerle çalışıyoruz ve ben hepimizin başarılı olduğuna inanıyorum ve bütün kadın sanatçıların arkasındayım” dedi.