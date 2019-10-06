Hadise’nin ablası Hülya’dan çarpıcı satırlar

Şarkıcı Hadise ve aile fertleri arasında yaşanan kriz, geride bıraktığımız yılın yaz aylarına damga vurmuş ve uzun bir süre konuşulmuştu.

Uzunca bir süre ayrı duran kardeşlerden Hadise ve küçük kız kardeşi Derya birkaç ay sonra barışmış ve yeniden birlikte mutluluk pozları vermeye başlamıştı. Bu süre zarfında kardeşlerinden uzak kalmayı tercih eden ve bundan sonra kendi yoluna gideceğine dair açıklamalarını her fırsatta yineleyen Hülya Açıkgöz, bundan yaklaşık bir hafta önce yeniden yollarını ayıran Hadise ve Derya’ya gönderme niteliği taşıyan bir paylaşımda bulundu.

HADİSE ÖDEMELERİ BIRAKTI

Hadise, bir süredir kardeşi Derya’nın İstanbul’daki ev kirası ve diğer masraflarını karşılıyordu. Şarkıcı, ödeme yapmayı bırakınca Derya Açıkgöz de Belçika’ya ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Ünlü şarkıcı, bir süre önce kardeşi Derya’yı takip etmeyi de bıraktı.

“HAYAT BANA EN ÇOK NEYİ ÖĞRETTİ BİLİYOR MUSUN?”

Magazin kulisleri bu haberlerle çalkalanırken Hadise ve Derya’nın ablası Hülya’dan son derece çarpıcı bir paylaşım geldi. Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşımda bulunan Hülya şunları yazdı:

“Hayat bana en çok neyi öğretti biliyor musun? Değer görmediğim sevgiden, iyi niyetimi hak etmeyen nankörden, sesime sağır herkesten vazgeçmem gerektiğini…”