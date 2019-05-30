Hadise’nin makyajsız çağrısına uydular

Son zamanlarda kendisi hakkında çıkan ‘estetik yaptırdı’ ve ‘makyajsız görüntülendi’ şeklindeki haberlerden bıkan şarkıcı Hadise, geride bıraktığımız gün isyan bayrağını açmış ve hemcinslerine bir çağrıda bulunmuştu. Yatakta makyajsız halde çekilmiş bir karesini paylaşan Hadise, fotoğrafın altına yazdıklarıyla makyajsız fotoğraf paylaşımı konusunda çağrıda bulunmuştu. Hadise’nin bu çağrısına uyan ilk isimler şarkıcı Göksel, Hatice ve model Didem Soydan oldu. Üç ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu çağrıya destek verdi. İşte o paylaşımlar:





