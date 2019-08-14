Hakan Altun: Sanatçıyı sahne yormaz

Altun, sahne öncesi gazetecilerle yaptığı sohbette bundan önceki bayramlardan bahsederek “Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Fakat biz millet olarak bence selam vermeyi unuttuk ben de buna inat kimi görsem selam veriyorum ve bayramını kutluyorum. Bu her zaman bu şekilde olmalı ve bunu devam ettirmeliyiz. Benim hayatımda manevi değerlerin önüne hiçbir şey geçemez” dedi.

Bodrum’daki evinde dinlendiğini ve sadece sahne alacağı zamanlarda seyahatlere çıktığını belirten Hakan Altun “Benim için sahnede kalmanın bir süresi olmaz, sonuçta biz bir futbol maçı oynamıyoruz. Kimse beni yanlış anlamasın ama sanatçı sahnede yorulmaz, aksine dinlenir. Bizi sadece yolculuklar yorabilir” diyerek diğer sanatçı dostlarına göndermede bulundu.

SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

47. yaşına giren Hakan Altun'a otel görevlilerinden sahnede bir jest geldi. Sahne aldığı sırada kendisi için hazırlanan pastayı gören Hakan Altun “Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün doğum günüm ve ben doğum günü kutlamayı çok sevmem. Sahne almak şarkı söylemek bana daha iyi geliyor, onun için hepinize çok teşekkür ediyorum” diyerek pasta mumlarını söndürdü. Öte yandan Hakan Altun'un parmağındaki yüzükler dikkatlerden kaçmadı.