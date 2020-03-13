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Hakan Aysev bacağını kırdı, protez takıldı
Hakan Aysev bacağını kırdı, protez takıldı
Hakan Aysev, İpek Açar'ın programına çıkarken ayağını burktu. Canı acıyan sanatçı 2 saat boyunca ayağının burkulduğunu sandı. Program sonu hastaneye giden Aysev'in ayağına protez takıldı...
Magazin 13 Mart 2020 - 08:27

Ünlü tenor Hakan Aysev, İpek Açar’ın programına konuk oldu. Sahneye çıkmak için yürürken tökezleyen ve ayağını burktuğunu sanan Aysev, acı çekerek iki saat boyunca programda kaldı. Program sonunda hastaneye giden Hakan Aysev, bacağında kırık olduğunu öğrendi.

Tedavisi için operasyon önerilen Aysev, alınmış konser programları nedeniyle operasyonu kabul etmedi. Doktoru tarafından kırık bacağı için özel bir protez hazırlanan ünlü tenor, 3 ay boyunca o protezi takarak konserlerini tamamlayıp, günlük hayatına devam edecek.

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