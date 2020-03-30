Hakan Dinçkol kimdir? Hakan Dinçkol nereli ve kaç yaşında?

Hakan Dinçkol, 1981 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Asla Vazgeçmem dizisi ile geçen Hakan Dinçkol hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hakan Dinçkol nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde beden eğitimi öğretmenini canlandıran Hakan Dinçkol hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Hakan Dinçkol kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HAKAN DİNÇKOL KİMDİR?

Hakan Dinçkol, 20 Aralık 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunudur. Çocukluğu İstanbul, Kocamustafapaşa ve Ayvalık'ta geçti. Aslen Yugoslav göçmeni olan Hakan Dinçkol, üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında yer aldı ve reklam filmlerinde oynadı.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Asla Vazgeçmem dizisi ile yaşamış, ardından Savaşçı ve Yuvamdaki Düşman dizilerinde rol almıştır.

Hakan Dinçkol'un 2008 yılında evlenip 2016 yılında boşandığı eşi Merve Erol'dan, Mayra adında bir kızı vardır.

Hakan Dinçkol, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde beden eğitimi öğretmenine hayat vermektedir. Hakan Dinçkol, 1.83 metre boyunda, 83 kilo ve Yay burcudur.

Hakan Dinçkol'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Öğretmen (Beden Eğitimi Öğretmeni) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Alper) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Başçavuş Turan) (TV Dizisi)

2015 – Asla Vazgeçmem (Fırat) (TV Dizisi)