Hakan Hatipoğlu: Sayende 10 kıta ‘İstiklal Marşı’nı…
‘Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruya açtırmayı başaran Arda Ayten’in yarışacağı programın yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Milyonluk soru “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?” oldu.
HAKAN HATİPOĞLU PAYLAŞTI
Yarışmayı ekranları karşısında izleyen milyonlar, sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşımda bulunurken, Demet Akalın gibi bazı isimler İstiklal Marşı’nın o kıtasını birden paylaşmayı tercih ederken, Hakan Hatipoğlu gibi kimi isimler de Arda’nın başarısıyla ilgili şu satırları paylaştı:
“Sayende 10 kıta ‘İstiklal Marşı’nı ezberledik ya da en azından Google’dan faydalı birşey baktık. Teşekkürler Arda…”