Hakan Hatipoğlu: Sayende 10 kıta ‘İstiklal Marşı’nı…

Geniş kitleler tarafından Survivor yarışmasındaki performansı ile hatırlanan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruya açtırmayı başaran Arda Ayten’in yarışacağı programın yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Milyonluk soru “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?” oldu.

HAKAN HATİPOĞLU PAYLAŞTI

Yarışmayı ekranları karşısında izleyen milyonlar, sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşımda bulunurken, Demet Akalın gibi bazı isimler İstiklal Marşı’nın o kıtasını birden paylaşmayı tercih ederken, Hakan Hatipoğlu gibi kimi isimler de Arda’nın başarısıyla ilgili şu satırları paylaştı:

“Sayende 10 kıta ‘İstiklal Marşı’nı ezberledik ya da en azından Google’dan faydalı birşey baktık. Teşekkürler Arda…”