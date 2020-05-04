Hakan Sabancı ile Alya aşkı

Hakan Sabancı'nın, karantina günlerini şarkıcı Alya ile birlikte geçirdiği ortaya çıktı. Geçen gün bir TikTok paylaşımı yapan Alya'nın, arkasındaki kartonpiyer ve tablolarla Hakan Sabancı'nın evinde olduğu anlaşıldı. Bu durum ikilinin aşk yaşadığı ve karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Hakan Sabancı ve Alya geçen sene de birlikte görüntülenmişlerdi. Çift patlayan flaşları fark edince gerilmiş ve ayrı ayrı eve dönmüştü.

ŞARKICI ALYA KİMDİR?

Rising Star yarışmasıyla tanınan Alya, zaman zaman özel hayatıyla gündeme geliyor. Alya, Demet Akalın, Gülben Ergen, Fuat Güner, Mustafa Sandal’ın jüri koltuğunda oturduğu Rising Star’da yüzde 92 oyla rekor oy almıştı.