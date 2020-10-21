Hakan Taşıyan’dan müjdeli haber geldi

Sanatçı Hakan Taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Konuşmakta dahi güçlük çeken ve kilo veren şarkıcı, sevenlerinden dua istedi.

“ORGAN NAKLİNE İHTİYACI YOK”

Çıkan haberlerin ardından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Hakan Taşıyan’ın tedavisine hastanede devam edilmesi için harekete geçti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işın Karaca ise güzel haberi şu sözlerle duyurdu:

“Sevim Emre Gencebay’dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması. Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.”

Dün Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayımlanmıştı.

Taşıyan’ın 30 yıllık arkadaşı, şarkıcı Taner Solak da “Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu söylendi. Sağlık sorunlarının duyurulmasını hiç istemez. Bu nedenle bu konuda hiç yardım istemedi. Açıklama yapmak durumunda kaldık, çünkü acil bir şekilde organ nakline ihtiyacı var. Bu tedavinin de çok yüksek maliyetlerde ameliyatlar olduğunu öğrendik. Devlet büyüklerimizden ve sevenlerinden destek bekliyoruz” demişti.