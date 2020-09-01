Haldun Boysan kimdir? İşte Haldun Boysan’ın rol aldığı diziler ve filmler…

Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Haldun Boysan, birçok film ve dizinin yanı sıra tiyatro oyununda da sahne aldı. Peki Haldun Boysan kimdir? İşte rol aldığı yapımlar...

Kara Melek, Gemide, Çılgın Bediş, Kurtlar Vadisi gibi birçok film ve dizide rol alan Haldun Boysan'ın vefatı sonrasında kariyeri ve biyografisi araştırılmaya başlandı. İşte usta oyuncu Haldun Boysan'ın hayatından bilgiler…

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.

Filmografisi

Kara Melek (1996) – Cevdet Yaman

Gemide (1998)

Çılgın Bediş (1998) – Partal

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)

Oyuncak Hikayesi 2 (1999)

Merdoğlu (2000)

Nisan Yağmuru (2000)

Vasiyet (2001)

Gülbeyaz (2002-2003) – Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) – Cemşit

Hürrem Sultan (dizi) (2003) – Firuz Ağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) – Tombalacı Mehmet Çolak

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Brindar (2004)

Aynalar (2004)

Görünmez Adam (2004)

Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)

Kısmet (2005) – Hüseyin

Asla Unutma (2005) – Nedim

Zaman Tüneli (2005)

Silahların Gölgesinde (2005)

Cennet Mahallesi (2005) – Jilet Abbas

Gen (film) (2006)

Köprü (2006) – Hüdai

Meçhule Gidenler (2006) – Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006)

Hayat Türküsü (2006)

Camgöz – Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal

Dağlar Delisi (2007)

Kara Güneş (2007)

Canım Ailem (2008)

Beni Unutma (2008)

Servet Avcısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

Kapalıçarşı (dizi) (2009)

Abimm (2009)

Sensiz Yaşayamam (2010)

Çakıl Taşları (2010)

Canan (dizi) (2011) – Orhan

Firar (dizi) (2011)

Esir Şehrin Gözyaşları – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)

Merhamet (dizi) (2013) – Necati

Zeytin Tepesi (2014)

Sesli Güldüm (2014)

Otel Divane (2014) – Vedat

Gülcemal (2014) – Affan

Ulan İstanbul (2014) – Haldun (Konuk oyuncu)

O'nun Hikayesi (2015) – Zeynep'in abisi

Bahtiyar Ölmez (2017)

Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm

Akıllara Seza (2019)

Alef (dizi) (2020) – Nejat

Maria ile Mustafa (2020)