Halle Berry’den yıllar sonra gelen itiraf: ‘Yıllardır süren ensest ilişkisi vardı’

Halle Berry, eski sevgilisi ve kızı Nahla'nın babası olan model Gabriel Aubry'nin ailesinden biriyle ilişki yaşadığını ve bu durumun kurmuş oldukları hayatı olumsuz etkilediğini iddia etti.

ABD’li ünlü oyuncu Halle Berry ve eski sevgilisi Gabriel Aubry’nin, 2011 yılında kızları Nahla Aubry’nin velayet davasındaki mahkeme belgelerinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Belgelerde Berry, eski sevgilisinin aile üyelerinden biriyle ilişkisi olduğunu ve bu durumun kendi cinsel hayatlarını olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

İddialara göre sekiz kardeşi olan Gabriel Aubry, yaşadığı ensest ilişkiye, ergenlik çağında başlamış ve kimliği belirtilmeyen kardeş, bu ilişkiyi sonlandırana kadar devam etmiş.

Yer alan bir başka iddiaya göre psikolojik sorunları olan Aubry, depresyon ve sosyal anksiyete ile savaşıyor, zaman zaman tedavi görmek için rehabilitasyona yatıyordu. Ünlü oyuncu, ilişkilerinin ilk altı ayının iyi gittiğini ancak sonra her şeyin bozulmaya başladığını da itiraf etti.

Aubry’den ayrıldıktan sonra Olivier Martinez ile beraber olan Berry, kızını da alıp Fransa’ya gitmek istemiş, ancak bu isteği hakim tarafından reddedimiş. Halle Berry ve Gabriel Aubry 2005 yılında fört etmeye başlamıştı. Çiftin kızı Nahla, 2008 yılında dünyaya geldi. Berry ve Aubry 2010 yılında ayrıldı ve kızları Nahla’nın zorlu velayet süreci de böylelikle başlamış oldu.