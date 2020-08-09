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Haluk Levent özür diledi: Ben başaramadım
Haluk Levent özür diledi: Ben başaramadım
Hayır işleriyle gönüllerde taht kuran sanatçı Haluk Levent, Kaş Çukurbağ'da yanan bölge için bir söz vermişti. Tüm girişimlerine rağmen sözünü yerine getiremeyen Levent, sosyal medya hesabından özür diledi.
Magazin 9 Ağustos 2020 - 09:06

Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası’nda çıkan yangının ardından bölgeyi ağaçlandırmak için söz veren Haluk Levent’in tüm girişimleri cevapsız kaldı.

Sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşan Levent, “Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler” dedi.

“KARŞI ÇIKAR, EYLEM YAPARDIK”

Ünlü sanatçı, özür mesajında şu sözlere yer verdi; “Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda ağaçlandırma sözü verdiler, şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık. Ama olmadı işte.”

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