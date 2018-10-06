Haluk Levent’ten anlamlı destek

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Haluk Levent, Çeyrek Asır Açıkhava Konserleri turnesi kapsamında Antalya Konyaaltı Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi.

Konser öncesi sosyal medya üzerinden konserin tüm gelirini şehit ailelerine bağışlayacağını açıklayan Haluk Levent, ‘Biliyorsunuz bugün Batman’dan gelen 8 şehit haberlerimiz var. Normalde bu konseri iptal edebilirdim. Ama iptal etmek yerine şehit ailelerimize bir nebze yardımcı olabilmek istedim. Konserlerimizin yapımcısıyla görüştük. Antalya konserimizin tüm sanatçı geliri, şehit olan koca yürekli canların ailelerine bağışlanacak” ifadelerini kullandı.

Konserine seyircilerin arasından başlayan Haluk Levent, yaklaşık 3 saat boyunca şarkılarını binlerce Antalyalı seveniyle birlikte söyledi.

Her konserinde sahnede bir sürprize imza atan Haluk Levent, bu kez seyircilerin arasında bulunan minik bir hayranının çaldığı gitar eşliğinde iki şarkısını seslendirdi.