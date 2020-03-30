Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hamdi Alkan’dan zor günlerde anlamlı mesaj
Hamdi Alkan’dan zor günlerde anlamlı mesaj
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Instagram hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı.
Magazin 30 Mart 2020 - 15:34

Corona virüsünden korunmak için kendisini karantina altına alan Hamdi Alkan, Instagram’da köpeği ile birlikte çektiği güzel bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

‘SABIR EN GÜÇLÜ SAVUNMADIR’

“Tebessüm en güzel ilaçtır” diyen Alkan, bu zor günlerde hayat koşuşturmasında olan insanlara da şu mesajı verdi:

“Sabır ve karşılıksız sevgi en güçlü savunmadır. Okumak bilginin özüne inebilmek en güzel yolculuktur. Yaşamın dengesini sorguladığımız şu süreçte evinde, işinde, hastanede kısaca hayatın koşuşturmacasında ekmeğinin peşinde olan herkese iyilikler diliyorum.”

İLGİLİ HABERGenco Erkal'dan sağlık çalışanlarına Nazım şiiri
Etiketler