Hamdi Alkan’dan zor günlerde anlamlı mesaj

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Instagram hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı.

Corona virüsünden korunmak için kendisini karantina altına alan Hamdi Alkan, Instagram’da köpeği ile birlikte çektiği güzel bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

‘SABIR EN GÜÇLÜ SAVUNMADIR’

“Tebessüm en güzel ilaçtır” diyen Alkan, bu zor günlerde hayat koşuşturmasında olan insanlara da şu mesajı verdi:

“Sabır ve karşılıksız sevgi en güçlü savunmadır. Okumak bilginin özüne inebilmek en güzel yolculuktur. Yaşamın dengesini sorguladığımız şu süreçte evinde, işinde, hastanede kısaca hayatın koşuşturmacasında ekmeğinin peşinde olan herkese iyilikler diliyorum.”