Hande Soral’ın sorusuna kızkardeşi Bensu’dan yanıt geldi

Ailece çıktıkları tatilleri haberlere konu olan Hande ve Bensu Soral kardeşler sosyal medya paylaşımlarında da birbirlerine yorum yapmaktan geri durmadı.

Oyuncu kızkardeşler Hande ve Bensu corona virüsü nedeniyle tatillerini kiraladıkları bir villada yapmaya devam ediyor. Aile fertleriyle bir arada oldukları keyifli bir tatil geçiren Soral kardeşler zaman zaman yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile kendilerini merak eden takipçilerini mutlu ediyor.

Son olarak Hande Soral çektiği bir selfieyi Instagram hesabından; “Daha çok selfie mi?” notuyla paylaştı bu karenin hemen altına da kızkardeşi Bensu kalp emojisi ile birlikte “Lütfen” yorumunu yaptı.