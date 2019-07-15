Hande’nin pilates sonrası bikinisi!

Bundan sadece birkaç gün önce pilates yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Hande Ataizi, bu defa da bikinili bir karesini paylaştı.

Uzun bir süredir ekranlardan uzakta olan 45 yaşındaki Hande Ataizi, geride bıraktığımız günlerde pilates yaparken çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşmış ve kaslarıyla magazin gündemine oturmuştu.

Kol, karın ve bacak kasları ile konuşulan Ataizi büyük beğeni alan karesinin ardından bu defa oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep ile birlikte çekilmiş bir plaj selfiesini paylaştı. İlerleyen yaşına rağmen son derece etkileyici bir fiziğe sahip olan Hande Ataizi bu karesiyle de kendisinden oldukça fazla söz ettirecek gibi duruyor.