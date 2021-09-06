Harvey Weinstein, Angeline Jolie’nin iddialarını reddetti

Geçtiğimiz günlerde The Guardian'a yaptığı açıklamalarda Harvey Weinstein'ın kendisine saldırdığını açıklayan Angelina Jolie'ye yanıt gecikmedi. Weinstein, asistanı aracılığıyla ünlü oyuncunun iddialarını reddetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tecavüz ve darp suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein, cumartesi günü asistanı aracılığıyla TMZ’ye yaptığı açıklamada, “Hiçbir şekilde bir saldırı girişimim olmadı” dedi. Açıklamada şu satırlara yer verildi: “Bu gerçek dışı ve tıklama tuzağı bir reklam. Sen Angelina Jolie’sin, dünyadaki her erkek ve kadın, eminim sana ilgi gösteriyordur. Bu, bütün dünyanın sana saldırdığı anlamına mı geliyor?”

Weinstein’dan gelen hararetli yanıt, aktrisin cumartesi günü yayınlanan bir röportajda Weinstein’ın kendisine saldırdığını, ancak bunu başaramadığını anlatmasıyla geldi. Jolie, başarısız bir girişim de olsa bunun bir saldırı olduğunu anlatırken, eski eşi Brad Pitt’in Weinstein ile Soysuzlar Çetesi’nde çalışmasından kırıldığını ve bu konuda Pitt ile o dönemde tartıştıklarını söyledi.

“YENİ KİTABI İÇİN TANITIM YAPIYOR”

Weinstein ise yaptığı açıklamada, bu açıklamaların asılsız olduğunu ve Jolie’nin yeni çıkacak kitabının tanıtımını yaptığını ileri sürdü.

Röportajda, 21 yaşındayken Weinstein’ın “Playing By Heart” filminde rol alan Jolie, iddia edilen olayı ilk kocası Jonny Lee Miller’a anlattığını söyledi: “Uzak durdum ve insanları onun hakkında uyardım. Bu konuda harika olan ilk kocam Jonny’e bu haberi diğer erkeklere yaymasını söylediğimi hatırlıyorum.”

Jolie ayrıca, 2004 yapımı “The Aviator” filmi için kendisine teklif geldiğini ama Weinstein’ın da içinde bulunduğu için rolü reddettiğini sözlerine ekledi.

ESKİ KOCASINA WEINSTEIN İLE ÇALIŞTIĞI İÇİN KIRGIN

Brad Pitt ile olaylı bir şekilde boşanan ve çocuklarının velayeti için mücadele eden Jolie, ilişkileri sırasında Brad Pitt’in Weinstein ile çalışmasının kendisini çok üzdüğünü de belirtti. Ancak geçmiş dönemlerde basına yansıyan haberlerde; Pitt’in eski sevgilisi Gwyneth Paltrow’un da Weinstein tarafından henüz 22 yaşındayken taciz edildiği ve bunun üzerine Pitt’in, bir film galasında Weinstein’la yüzleşerek film yapımcısını tehdit ettiği yer almıştı.

Ayrıca Brad Pitt’e ait olan Plan B Productions, Pulitzer ödüllü raporlarıyla Weinstein’ı devirmeye yardım eden New York Times muhabirleri Jodi Kantor ve Megan Twohey hakkında da bir film üzerinde çalışıyor.

Jolie ilk olarak 2017’de Weinstein’ın kendisini taciz ettiğini dile getirmişti. Jolie, Times’a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Gençliğimde Harvey Weinstein ile kötü bir deneyim yaşadım ve sonuç olarak onunla bir daha asla çalışmamayı ve başkalarını da bu konuda uyarmayı seçtim. Hiçbir alanda, hiçbir ülkede kadınlara yönelik bu davranış kabul edilemez” dedi.

İlginizi Çekebilir Tacizci yapımcı Weinstein'ın foyasını ortaya çıkaran gazetecilerin hikayesi film oluyor

İlginizi Çekebilir Harvey Weinstein Los Angeles'a naklediliyor