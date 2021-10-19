Hayranları Engin Akyürek adına bağış topladı
Engin Akyürek’in hayranları, oyuncunun doğum günü dolayısıyla öğrenciler için bağış kampanyası düzenledi ve birçok ülkeden destek geldi.
12 Ekim’de 40 yaşına giren Engin Akyürek’in hayranları, oyuncunun doğum günü dolayısıyla uluslararası bir bağış kampanyası düzenledi.
Kampanyaya Arjantin’den Mısır’a, Peru’dan İspanya’ya, Macaristan’dan Norveç’e kadar dünyanın dört bir yanından Akyürek hayranları destek verdi.
Toplanan bağışlar, Darüşşafaka’da okuyan kız öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacak.
Oyuncu, sevenlerinin bu hareketinden dolayı sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.
Akyürek, 2018 yılında piyasaya çıkan ve yedinci baskısını yapan ‘Sessizlik’ isimli kitabının gelirini de Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamıştı.