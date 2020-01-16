Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse nereli ve kaç yaşında?

Hazal Filiz Küçükköse, 1988 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile gerçekleştiren Hazal Filiz Küçükköse hakkında merak edilenler haberimizde... Hazal Filiz Küçükköse nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Zemheri dizisinde Berrak karakterini canlandıran Hazal Filiz Küçükköse hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Hazal Filiz Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezundur. Özel oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Hazal Filiz Küçükköse; Beni Affet, Kara Sevda, Günahkar, Rüya, Kalbim Seni Seçti ve Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Zemheri dizisinde Berrak karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

Hazal Filiz Küçükköse’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zemheri (Berrak) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed Bir Cihan Fatihi (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Rüya (Elif) (TV Dizisi)

2015-2017 – Kara Sevda (Zeynep) (TV Dizisi)

2014 – Günahkar (Aslıhan) (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Hayat Kadını) (TV Dizisi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Beni Affet (Leyla) (TV Dizisi)

2009-2011 – Deniz Yıldızı (Gözde) (TV Dizisi)