Hazal Hatun kimdir? Kuruluş Osman Hazal Hatun tarihte var mı?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'da karşımıza çıkan Hazal Hatun karakateri merak konusu oldu. Dizinin kadrosuna Hazal Hatun karakteriyle katılan Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi olarak bu akşamki bölümde rol aldı. Peki Hazal Hatun kimdir? Kuruluş Osman'daki Hazal Hatun tarihte var mı?

Her çarşamba akşamı ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde yeni karakter ortaya çıktı. Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey’in eşi rolünde obaya gelen Hazal Hatun’un tarihteki yeri ve kim olduğu araştırılmaya başlandı. Dizi kadrosuna Hazal Hatun rolü ile katılan Yeşim Ceren Bozoğlu’nun canlandırdığı Hazal Hatun hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN HAZAL HATUN KİMDİR? HAZAL HATUN TARİHTE VAR MI?

Dündar Bey’in eşi ve Bahadır’ın annesi olarak dizide yer alan Hazal Hatun hakkında tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

HAZAL HATUN’U CANLANDIRAN YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 Ankara doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından “Yılın Genç Kadın Oyuncusu” seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde “Domuşuk Sevim” karakterini canlandıran Bozoğlu'nun baş rolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde “En İyi Film Ödülü”nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi “Bahtıkara” da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.

Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam’ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo’nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı. 2 Eylül 2007 tarihinde oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında eşinden ayrıldı. Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı “Dersimiz Oyunculuk” isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1’de Elde Var Hayat adlı dizide “Müdür Muavini Zehra Öğretmen” rolünde oynadı. Yeşim Ceren Bozoğlu son olarak Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun’u canlandırıyor.