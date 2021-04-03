Hazar Ergüçlü o fotoğrafa açıklık getirdi

Hazar Ergüçlü, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yü, babası Süleyman Ergüçlü ile tanıştırdığına yönelik sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa yanıt verdi.

29 yaşındaki oyuncu, fotoğraftaki kişinin babası olmadığını belirtti. Ergüçlü, Instastory’den yayınladığı kareye, “İnanamıyorum, bu fotoğraftaki babam değil ama bilin bakalım kim?” notunu yazdı.

Ünlü çiftin yanlarındaki kişinin, Kıbrıs Rum Yönetimi eski liderlerinden Yorgos Vasiliu olduğu ortaya çıktı.

“ONUR’DAN PROVAKTİF OLMAYI ÖĞRENİYORUM”

Hazar Ergüçlü, geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda sevgilisi Onur Ünlü hakkında şöyle konuşmuştu:

* Provokatif olmayı öğreniyorum Onur’dan. Seni hep anda tutuyor. Hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor.

* O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum.