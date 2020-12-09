Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’den aşk pozu

2,5 yıldır yönetmen Onur Ünlü (47) ile aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü (29), birlikte çekilen pozu Instagram hesabından yayınladı. Ergüçlü’nün gönderisine beğeni yağdı.

Hazar Ergüçlü, geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda sevgilisi Onur Ünlü hakkında şöyle konuşmuştu: “Onur hayatıma sayamayacağım kadar çok şey kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Onur'dan öğrendiğim en önemli şey kendime sahip çıkmak.”

Onur Ünlü de, Hazar Ergüçlü için şunları söylemişti: “Hazar ile birlikteyken her gün bir sürprizle karşılaşıyorum. Onunla birlikte olmaktan gurur duyuyorum.”