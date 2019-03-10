Hazar Ergüçlü’den uzaylılara selam

Bir süredir yönetmen Onur Ünlü ile beraber olan ve ilişkisini rahatça yaşamaktan da çekinmeyen Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabını çok yoğun bir şekilde kullanmasa da yaptığı esprili paylaşımlarla beğeni kazanıyor. Rol aldığı dizilerle adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu sosyal medya hesabından gözlüklü bir selfiesini paylaştı. Uzaylı gözüne benzettiği gözlükleriyle çektiği selfiesini ‘Merhaba uzaylılar’ notuyla paylaşan Ergüçlü’nün yoruma kapalı paylaşımı 70 bine yakın beğeni aldı.