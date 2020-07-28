Haziran ayının en popüler isimleri belirlendi

Magazin ve sanat dünyasının Haziran ayı raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi.

Acun Ilıcalı listede birinci sırada yer aldı. İkinci sırada geçirdiği talihsiz trafik kazasında ölümden dönen şarkıcı Alişan yer aldı. Acun Ilıcalı ay boyunca medyada toplam 10 bin 586 haberde yer alarak, Haziran ayında da adını zirveye yazdırdı.

ALİŞAN, ACUN ILICALI’YI TAKİP EDİYOR



Bodrum’da vereceği konser için, İstanbul’dan İzmir’e gittiği öğrenilen Alişan’ın kullandığı cip, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki aksın kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Alişan ile yanında bulunan eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Yaşadığı talihsiz kazada ölümden dönen şarkıcı Alişan ay boyunca medyada 5 bin 242 haberde yer alırken, eşi Buse Varol ise 3 bin 81 haberde yer alarak Haziran ayında en çok konuşulan ünlü isimlerinden oldu. (DHA)