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Heidi Klum, eski eşi Seal ile çocukları yüzünden mahkemelik oldu
Heidi Klum, eski eşi Seal ile çocukları yüzünden mahkemelik oldu
İngiliz müzisyen Seal, 90'ların ünlü modeli Heidi Klum'un ABD'de yaşayan çocuklarını Almanya'ya kaçırmak istediğini iddia etti.
Magazin 26 Ağustos 2020 - 13:00

Alman model Heidi Klum ve İngiliz müzisyen Seal, çocukları yüzünden mahkemelik oldu. Klum, ABD’de yaşayan eski eşinin çocuklarının Almanya’ya götürmesine izin vermediğini iddia ederek mahkemeden seyahat izni talebinde bulundu.

SEAL: GİZLİ BİR PLANI VAR

Eski eşinin suçlamalarını kabul etmeyen Seal, mahkemeye verdiği dilekçede, “Sanrım Heidi’nin çocuklarla Almanya’ya taşınmak gibi gizli bir planı var” diyerek çocuklarının corona virüsü döneminde sürecin belirsizliği nedeniyle ABD’ye dönememe riski olduğunu söyledi.

Klum ise eski eşinin iddialarına, “Seal, İngiliz pasaportu sahibi olduğu için bu süreçte çocukları dilediği zaman ziyaret edebilir” şeklinde yanıtladı.

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