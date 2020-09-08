Hekimoğlu 16. son bölümde neler oldu? Hekimoğlu 17. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Hekimoğlu dizisinin 16. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Defne Samyeli, konuk oyuncu olarak Ateş Hekimoğlu'nun yeni hastası rolünde karşımıza çıkıyor. Ayrıca Ateş, yıllardır görmediği ama vaktiyle çok değer verdiği bir kadınla yüzleşti. İşte Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun son bölümünde; Hekimoğlu bir kadının sesiyle irkildi. Ateş, yıllardır görmediği, konuşmadığı ama vaktiyle çok değer verdiği bu kadının onca zaman sonra tekrar karşısına çıkması da elbette sebepsiz değildir. Hekimoğlu'ndan öyle bir şey ister ki bir anda her şey durdu. Sadece Hekimoğlu değil onu tanıyan herkes bu istekten tedirginlik duyuyor. Peki, Hekimoğlu geçmişinden gelen bu kadını geri çevirebilecek midir?

Diğer yandan İpek hastanede yana yakıla Hekimoğlu'nu aramaktadır. Acil olarak üniversitede derse girmesini ister. Hekimoğlu bir anlaşma yapmadan tabii ki bunu kabul etmeyecektir. Bu ders hem öğrenciler için hem Hekimoğlu için benzersiz bir deneyim olur. Hekimoğlu ders boyunca geçmişini sorgulayacak ve kendisiyle ilgili birçok soru işaretini gün yüzüne çıkartacaktır.

HEKİMOĞLU 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hekimoğlu’nun yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40’lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek’in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu’nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek’i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu’nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan’dır. Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere’de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu’nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu’na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.