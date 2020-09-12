Hekimoğlu 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ateş’in eski karısından gelen büyük itiraf…

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Hekimoğlu'nun 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde; İpek, Ateş’in gece yarısı kadın doğum malzemelerini gizlice aldığını öğreniyor ve onu uyarıyor. Zeynep Ateş’e, kendisinin kimsenin yaralarını sarmak için sevmediğini ama onun kendisini sevemediğini anladığını söylüyor. Selin, Ateş’e sarılıp onu hala unutamadığını itiraf ediyor. Ateş, iki aşk arasında kalıyor.

Hekimoğlu dizisi, yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş olan House M.D. dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkıyor. Hülya Gezer’in yönetmen koltuğunda oturduğu Hekimoğlu’nun senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz gibi isimler bulunuyor.

HEKİMOĞLU 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI



HEKİMOĞLU 17. BÖLÜM 1. FRAGMANI



HEKİMOĞLU 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İpek, Ateşi yanına çağırıp doktor arkadaşlarından birinin rahatsızlandığını ve onun yerine derse onun girmesini rica eder. Ateş, önce kabul etmese de polikliniğe girmeyeceğini duyunca kabul eder. Öğrencilere, hasta bir bacağı anlatır. Farklı örnekler üzerinden yola çıkan Ateş, öğrencilerin koydukları tanıları dinler.

Birden kendi geçmişi aklına gelir. Onu dinlemeye gelen Zeynep ve diğer asistanları Ateş'in kendi hikayesini anlattığını anlar. Koskoca bir Ateş Hekimoğlu'nun bacağının bu hale gelmesine yanlış bir tanı yüzünden olmasına çok üzülürler. O zamanlar Selin ile evli olan Ateş, onun verdiği kararla ameliyata alınmıştır.

Bu arada Selin, hastaneye gelip yeni kocasının çok hasta olduğunu ve onun yardımına ihtiyacı olduğunu söyler. Ateş, önce ona bunu yapamayacağını söyler. Dosyasına bakar ama pek oralı olmaz. Selin ise, eşini götürmediği doktor kalmamıştır ve tek çare olarak onu görür. Konferans bittikten sonra Ateş, evine gidip düşünür ve Selin'i arayıp eşini muayene etmeyi kabul ettiğini söyler. Selin, Ateş'in kararından çok mutlu olur.