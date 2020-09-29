Hekimoğlu 19. son bölümde neler oldu? Hekimoğlu 20. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Ekranların beğeniyle takip edilen dizilerinden Hekimoğlu, bu akşam 19. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu akşamki son bölümünde, Ateş, İpek'e meydan okudu ve ekibine zor kullanarak da olsa İpek için araştırma yaptırdı. Ateş ve ekibi gizlice İpek'in evine girer ve evde buldukları ise onları çok şaşırttı. İşte Hekimoğlu 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

HEKİMOĞLU 20 YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Hekimoğlu dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü yayınlandığında aşağıdaki linkten izlenebilecek.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu'na gelen vaka bu kez her zamankinden farklıdır. İpek'in yıllardır tanıdığı, evinde tamirat işlerine bakan genç bir adam gözlerinin önünde çatıdan düşer. Üstelik çatıya çıkmasını isteyen de İpek'tir. Genç adam apar topar hastaneye kaldırılır. Durumu giderek kötüleşirken İpek en güvendiği doktordan, Hekimoğlu'ndan yardım ister. Ancak duyduğu vicdan azabı İpek'in bir kenara çekilip beklemesine mani olacaktır. Hal böyleyken İpek yıllar sonra yeniden doktor olarak karşımıza çıkar.

İpek ve Hekimoğlu ilk kez birlikte bir vakaya odaklanırlar. İki güçlü karakter, iki iyi doktor, iki eski arkadaş, iki zıt kutup zaman zaman aynı noktaya çekilseler de çatışmaları kaçınılmazdır. Vaka bir yana, aralarındaki tatlı-sert itişmeler kimsenin gözünden kaçmaz. Hatta bunun duygusal bir yakınlaşmaya işaret ettiğini bile düşünenler olacaktır.

Kimilerinin eğlenerek, kimilerinin kıskanarak izlediği bu hallerin altında kim bilir ne sebepler vardır.İpek ve Hekimoğlu arasında neler olacak? Doğru teşhisi İpek mi yoksa Hekimoğlu mu koyacak? Genç adam kurtulabilecek mi?