Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 7. son bölüm izle

Hekimoğlu dizisinin bu akşam 8. bölümü izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünde;İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler. Peki Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu 7. son bölüm izleme ekranı.

Kanal D ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan Hekimoğlu dizisinin bu hafta 7. bölümü ekranlara geldi. Sevilen dizinin bu akşamki son bölümünde, Ateş, geç kalan Mehmet Ali'yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali'yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek'e şikayet eder. İşte Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

HEKİMOĞLU 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI

Hekimoğlu dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 7. SON BÖLÜM İZLE

HEKİMOĞLU 7.BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu ve İpek arasındaki iddia nelere mal olacaktır?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu'nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu'nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.

Ateş, geç kalan Mehmet Ali'yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali'yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek'e şikayet eder.