Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Hekimoğlu 8. son bölüm izle)

Hekimoğlu dizisinin 8. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Hekimoğlu son bölümünde, Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep’le gider. Peki Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hekimoğlu 8. son bölüm izleme ekranı.

Kanal D ekeranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun 8. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde; Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk'ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir? İşte Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

HEKİMOĞLU 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 8. SON BÖLÜM İZLE

HEKİMOĞLU 8. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep'le gider.

Bunlar olurken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk'ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir? Aylin ve Murat çifti için yaşam mı daha önemlidir yoksa sadakat mi? Yeni ilaç mümessili Hekimoğlu'na ulaşabilmek için kimi kullanmaktadır?

At yarışı, gerçekten de Zeynep'in umduğu gibi bir randevuya dönüşecek midir?