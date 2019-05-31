Paylaştığı fotoğraf ile estetik operasyon geçirdiğine yönelik soruları da akıllara getiren Helin Avşar, aracını yol kenarına çekerek basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Helin Avşar, “Beni şu an canlı bir şekilde görüyorsunuz Allah aşkına hiç estetik veya herhangi bir operasyon geçirmişe benziyor muyum? Helin aynı Helin değişen bir şey yok. Sosyal medya da yapılan çoğu yoruma gülüyorum ama bazen hakarete varan yorumlar oluyor onlar beni sinir etmiyor değil” dedi. Paylaştığı fotoğrafta photoshop veya estetik bir operasyon olmadığını ifade eden Avşar, “Estetiğe de karşı değilim. İhtiyaç duyarsam tabii ki de yaptırırım” dedi.