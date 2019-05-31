Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Helin aynı Helin’
‘Helin aynı Helin’
Uzun bir aranın ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile görenleri şaşkınlık içerisinde bırakan Helin Avşar, önceki gün Bebek'teydi.
Emre ÇEVİK
Magazin 31 Mayıs 2019 - 07:11

Paylaştığı fotoğraf ile estetik operasyon geçirdiğine yönelik soruları da akıllara getiren Helin Avşar, aracını yol kenarına çekerek basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Helin Avşar, “Beni şu an canlı bir şekilde görüyorsunuz Allah aşkına hiç estetik veya herhangi bir operasyon geçirmişe benziyor muyum? Helin aynı Helin değişen bir şey yok. Sosyal medya da yapılan çoğu yoruma gülüyorum ama bazen hakarete varan yorumlar oluyor onlar beni sinir etmiyor değil” dedi. Paylaştığı fotoğrafta photoshop veya estetik bir operasyon olmadığını ifade eden Avşar, “Estetiğe de karşı değilim. İhtiyaç duyarsam tabii ki de yaptırırım” dedi.

İLGİLİ HABERHelin Avşar ablası Hülya Avşar'a rakip mi oluyor?
Etiketler