Her Yerde Sen dizisi ne zaman başlayacak? İşte Her Yerde Sen dizisinin konusu ve oyuncuları

Her Yerde Sen dizisi ne zaman başlayacak? İşte Her Yerde Sen dizisinin konusu ve oyuncuları

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Karga7 Pictures yapımı ‘Her Yerde Sen’, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Haziranda ekrana gelecek olan 'Her Yerde Sen'in merakla beklenen ilk afişi görücüye çıktı. İşte Her Yerde Sen dizisinin konusu ve oyuncuları....

FOX TV yeni bir yaz dizisi için kolları sıvadı. Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle yakında izleyiciyle buluşacak olan ‘Her Yerde Sen'in renkli afişi sosyal medyada beğeni ve ilgi gördü. Dizinin senaristleri Deniz Yeşilgün ve Esra Çetek Yılmazer olurken yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturacak. Peki Her Yerde Sen dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte merak edilenler…

HER YERDE SEN DİZİSİNİN KADROSU

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı ‘Her Yerde Sen'in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ileusta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer'in kaleme aldığı ‘Her Yerde Sen’ Haziranda ekranlara gelecek.

HER YERDE SEN DİZİSİNİN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir.

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

HER YERDE SEN 1. TEASER

HER YERDE SEN 2. TEASER