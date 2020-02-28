Hercai 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 34. son bölüm izle…

Hercai 34. bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Hercai son bölümde; Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Peki Hercai 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 34. bölüm izleme linki...

Hercai 34. bölümü ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Son bölümde; Nasuh’un, Dilşah’a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılır ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah’ın ölümü için kendini suçlar.

HERCAİ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Henüz Reyyan’a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan’a gidebileceğini söyler. Sevdiği adamın kurdukları hayatın gerçeklerini kabullenememesi sonunda Reyyan’ı çileden çıkartır.

Ne yaşanmış olursa olsun aşklarının yaşanan tüm olaylardan daha güçlü olduğunu haykıran Reyyan acaba Miran’ı hapsolduğu vicdan muhakemesinden kurtarabilecek midir? Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanır. İkilinin zaferi Azize’nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olurken, Nasuh’un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir.