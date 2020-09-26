Hercai 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 40. son bölümde neler yaşandı?

Hercai, cuma akşamları izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Yayınlanan 40. bölümde yine heyecan doruktaydı. Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan, Miran'ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. İşte Hercai 40. son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 41. BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 40. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azat’ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize’yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar. Azat’ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran’ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek.

Gerçekleri öğrenmesi ve Miran’ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür. Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra Reyyan ailesini karşısına alıp Miran’la gidecek mi? Aslan Aslanbey dost mu? yoksa düşman mı?