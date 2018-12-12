Hira’dan babası Okan’ı duygulandıran hareket

Okan Kurt, kızı Hira'nın okulunda yaptığı bir sunuma ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Geride bıraktığımız haftalarda sürpriz bir şekilde boşandığı eşi Demet Akalın ile barışan Okan Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne seriyor. Akalın’la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Hira’nın üzerine titreyen ve ona iyi bir baba olmaya çalışan Okan Kurt, kızının okulunda yaptığı bir sunum sırasında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Okan Kurt’un paylaştığı fotoğrafta, Hira’nın ‘O’ harfinin sunumu sırasında babasının fotoğrafını kullandığı görülüyor. Benzer bir kareyi Demet Akalın da kendi hesabından paylaştı.