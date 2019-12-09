Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncuları: Hızlı ve Öfkeli nerede çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncuları: Hızlı ve Öfkeli nerede çekildi?

Hızlı ve Öfkeli film serisinin 8'incisi bugün televizyon ekranında izleyici ile buluşacak. Bir bölümü Küba'da çekilen Hızlı ve Öfkeli'nin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 8, Hızlı ve Öfkeli serisinin en beğenilen filmlerinin başında gelirken, adrenalin eksik olmadığı yarışların ve yarışların arkasındaki karanlık dünyanın gerilimi ile de heyecanı doruğa çıkıyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

KONUSU

Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher’ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom’u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw’un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.

OYUNCU KADROSU

Vin Diesel – Dominic Toretto

Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Tyrese Gibson – Roman Pearce

Ludacris – Tej Parker

Kurt Russell – Frank Petty

Jason Statham – Deckard Shaw

Charlize Theron – Cipher

Elsa Pataky – Elena Neves

Nathalie Emmanuel – Ramsey

Tego Calderon – Tego Leo

Don Omar – Rico Santos

Helen Mirren

Kristofer Hivju

Scott Eastwood

HIZLI VE ÖFKELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ocak 2016’da Universal’ın filmi Küba’da çekmek için ABD ve Küba hükümetinden onay istediği açıklandı. Temel çekimler 14 Mart 2016’da İzlanda’da başladı. Çekimler Nisan’ın sonlarında Küba’nın başkenti Havana’da başladı.

Çekimler Nisan 2016’da Akranes’te devam etti. Çekimler Mayıs’ta Cleveland ve Ohio’da devam etmek üzere ayarlandı. Son çekimler yılın sonlarına doğru Atlanta ve New York’ta gerçekleşti