Hızlı ve Öfkeli serisinin başrolü Paul Walker nasıl öldü? Paul Walker kimdir?

Hızlı ve Öfkeli filmi serisinin başrolü Paul Walker 2013 yılında hayatını kaybetti. Hayranlarını yasa boğan olay sonrasında ölen Paul Walker’in ardından büyük şok yaşanmıştı. Peki Paul Walker nasıl öldü? Paul Walker kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?
PAUL WALKER KİMDİR?
12 Eylül 1973 tarihinde ABD Kaliforniya’da doğdu. Eskiden modellik yapan aktör 2001 yapımı The Fast and the Furious filminde canlandırdığı polis memuru Brian O’Conner rolüyle üne kavuştu.Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı kaza kurbanı oldu.
Ünlü sokak yarışı filmleri “Hızlı ve Öfkeli” serisindeki rolüyle tanınan ABD’li aktör Paul Walker 30 Kasım 2013 tarihinde ABD Los Angeles’ta trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bir arkadaşıyla bağış gecesine katılmak üzere yola çıkan 40 yaşındaki Paul Walker, arkadaşının kullandığı aracın kaza yapması sonucu öldü. Kazada ünlü oyuncunun ismi açıklanmayan arkadaşı da hayatını kaybetti. Kazada otomobilin bir direğe çarptıktan sonra alev aldığı belirtildi.15 yaşında bir kızı olan yıldız oyuncunun, son olarak 6’ncısı çekilen Hızlı ve Öfkeli filminin 7’ncisi için yapımcı firma ile çalışmakta olduğu bildirildi.
Yıl – Ad – Rol
1986 Monster in the Closet ‘Professor’ Bennett
1987 Programmed to Kill Jason
1994 Tammy and the T-Rex Michael
1998 Meet the Deedles Phil Deedle
1998 Pleasantville Skip Martin
1999 Varsity Blues Lance Harbor
1999 She’s All That Dean Sampson
1999 Brokedown Palace Jason
2000 The Skulls Caleb Mandrake
2001 The Fast and the Furious Brian O’Conner
2001 Joy Ride Lewis Thomas
2002 Life Makes Sense If You’re Famous Mikey
2003 Turbo-Charged Prelude Brian O’Conner
2003 2 Fast 2 Furious Brian O’Conner
2003 Timeline Chris Johnston
2004 Noel Mike Riley
2005 Into the Blue Jared
2006 Running Scared Joey Gazelle
2006 Eight Below Jerry Shepard
2006 Flags of Our Fathers Hank Hansen
2007 Stories USA Mikey
2007 The Death and Life of Bobby Z Tim Kearney
2008 The Lazarus Project Ben Garvey
2009 Fast & Furious Brian O’Conner
2010 Takers John Rahway
2011 Fast Five Brian O’Conner
2012 Vehicle 19 TBA
2013 Furious Six Brian O’Conner