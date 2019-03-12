Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın konusu ve oyuncuları…

Hükümet Kadın, televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Midyat’ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate’nin başkanlık mücadelesini anlatan film komedi unsurları ile büyük beğeni toplamıştı. Hükümet Kadın filmi yönetmenliği, senaryosu Sermiyan Midyat imzası taşıyor. Peki, Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın nerede çekildi?

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 1 ve 2 kendi hikayesini anlatıldığı Midyat köyünde çekildi. Oyunculardan bazıları da köyden insanlar oldu.

Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Midyat, Merdin’in ilçesidir. 105.000 kişilik nüfusu bulunmaktadır.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU

Midyat’ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat’ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.

Kısa zamanda ‘Hökümet’ gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’ın yazıp yönettiği komedi filmi Güneydoğu’da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate’nin hikayesini beyazperdeye aktarıyor. Çekimleri Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ – Xate

Sermiyan Midyat – Faruk

Mahir İpek – Ikram

Gülhan Tekin – Fehime

Burcu Gönder – Güle

Ercan Kesal – Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla – Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu – Ögretmen

Bülent Çolak – Baran

Haki Biçici – Behçet

Renan Bilek – Müfettis Tugrul

Kemal Uçar – Komutan Celal