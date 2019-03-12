Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın konusu ve oyuncuları…

Hükümet Kadın, televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Midyat’ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate’nin başkanlık mücadelesini anlatan film komedi unsurları ile büyük beğeni toplamıştı. Hükümet Kadın filmi yönetmenliği, senaryosu Sermiyan Midyat imzası taşıyor. Peki, Hükümet Kadın oyuncuları kimler? Hükümet Kadın nerede çekildi?
HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?
Hükümet Kadın 1 ve 2 kendi hikayesini anlatıldığı Midyat köyünde çekildi. Oyunculardan bazıları da köyden insanlar oldu.
Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Midyat, Merdin’in ilçesidir. 105.000 kişilik nüfusu bulunmaktadır.
HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU
Midyat’ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat’ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.
Kısa zamanda ‘Hökümet’ gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’ın yazıp yönettiği komedi filmi Güneydoğu’da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate’nin hikayesini beyazperdeye aktarıyor. Çekimleri Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.
HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI
Demet Akbağ – Xate
Sermiyan Midyat – Faruk
Mahir İpek – Ikram
Gülhan Tekin – Fehime
Burcu Gönder – Güle
Ercan Kesal – Aziz Veysel
Nazmi Kırık – Ferhat
Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla – Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu – Ögretmen
Bülent Çolak – Baran
Haki Biçici – Behçet
Renan Bilek – Müfettis Tugrul
Kemal Uçar – Komutan Celal