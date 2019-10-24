Hülya Avşar’dan Zehra ve Can Yaman açıklamaları

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ve yeni bir proje ile seyircisinin karşısına çıkmayan Hülya Avşar, katıldığı bir etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kızı Zehra’nın ilişkisi hakkında kendisine yöneltilen soruya; “Zehra’nın yaşadığı ilişkiyi biliyorum ve ona olan güvenimden dolayı hayatım kolaylaştı” diyen Avşar, kızına olan güveniyle ilgili olarak; “Zehra yanlış da doğru da yapsa arkasındayım” sözlerini sarf etti.

ÇARPICI CAN YAMAN AÇIKLAMASI

Muhabirlerin Can Yaman üzerinden sordukları ‘Türk sinemasındaki yakışıklı jönler’ sorularına da içtenlikle yanıt veren Hülya Avşar; “Can Yaman çok yakışıklı ama oyunculuğunu sorduğunuzda… Daha yakışıklı başka biri için de sorsanız sadece Burak Özçivit ve Can Yaman için de sadece yakışıklılıkları aklıma geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ onlara göre birkaç tık daha ileride onlar da ileride aynı kaliteye ulaşacak. Ama şu anda yakışıklılık onların önünde bir engel, bunu aşmaları lazım.