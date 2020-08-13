Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hümeyra’nın acı günü! Oğlunu toprağa verdi…
Hümeyra’nın acı günü! Oğlunu toprağa verdi…
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, dün son yolculuğuna uğurlandı. 
Magazin 13 Ağustos 2020 - 12:03

Sanatçı Hümeyra’nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, önceki gün evinde ölü bulundu. Dün ise Bigat için Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye gelen Hümeyra’nın taziyeleri kabul ederken, ayakta güçlükle durduğu görüldü.

DHA

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan ile Nilgün Belgün’ün yanı sıra Halit Ergenç, Engin Öztürk, Özge Özpirinççi, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral ve sanat camiasından çok sayıda kişi de zor gününde Hümeyra’yı yalnız bırakmadı. Bigat’ın cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

DHA

“SÖZÜN BİTTİĞİ YER”

Cenaze törenine gelen Nilgün Belgün, “Bir anne evladını kaybetti. Bundan daha acı ne olabilir? Ne konuşabilirim? Sözün bittiği yer. Çok üzgünüm” şeklinde konuştu. Ahmet Mümtaz Taylan ise, “Allah Anneciğine, sevenlerine sabır versin. Çok zor. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Başka söyleyecek bir şey yok” dedi. DHA

Nilgün Belgün/Fotoğraf: DHA

Ahmet Mümtaz Taylan/Fotoğraf: DHA