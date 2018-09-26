Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal nereli ve kaç yaşında?

4 sezondur Atv ekranlarında yer alan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ferman karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hüseyin Avni Danyal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?
Hüseyin Avni Danyal 12 Nisan 1962 doğumludur. Trabzonludur. Danyal, Trabzon İskenderpaşa İlkokulu’nda okudu. Beşinci sınıfta babasının memuriyetinden dolayı Ankara’ya taşındılar. Ortaokulu ve liseyi Ankara'da Aydınlıkevler Lisesi'nde okudu. 1978-1979 yılları arasında Ana'da amatör olarak tiyatroya başladı.
Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda kursiyerlik yaptı. 1981 yılında girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tyatrosu’nda görev alan Danyal, 1988-94 yılları arasında ise Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1982 yılında TRT televizyonuna çekilen “Dost Eller” adlı dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Senaryosunu kendisinin yazdığı “Çocuk Ve Balık” ismli çocuk oyunu yine kendisi sahneye koydu. 2001 yılı Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2012 yılında Antalya Televizyon Ödülleri'nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında ödül aldı.
Hüseyin Avni Danyal son olarak 2018 yılında Puhutv’de yayınlanan ve başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Müjde Ar, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur’un paylaştığı Şahsiyet adlı dizide oynadı. Altı kez nikah masasına oturan Hüseyin Avni Danyal, 2011'de Özgen Kılıçarslan ile son evliliğini yaptı. 1992 doğumlu Elif ve 2014 doğumlu Deniz adında iki kızı bulunan Hüseyin Avni Danyal, 1.72 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur.
Hüseyin Avni Danyal’ın rol aldığı diziler ve filmler:
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Şahsiyet TV Dizisi – 2018
Elimi Bırakma (Kemal Güneş) TV Dizisi – 2018
Börü (Kenan Tümer) (1. bölüm) TV Dizisi – 2018
Siyah İnci (Aziz Toprak) TV Dizisi – 2017
Vatanım Sensin (Rıza Bey) (1 ve 2. Sezon) TV Dizisi – 2017-2018
Seni Seven Ölsün (Remzi Başkan) Sinema Filmi – 2016
Cesur Yürek (Tatar Ahmet) TV Dizisi – 2016
Son Mektup (Cevat Paşa) Sinema Filmi – 2015
Kırık Kalpler Bankası (Semir) Sinema Filmi – 2015
Delibal (Barışın Babası)Sinema Filmi – 2015
Acı Aşk (Ferman) TV Dizisi – 2015
Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Avukat Cahit) Sinema Filmi – 2014
Sağ Salim 2 Sil Baştan (Muhtar) Sinema Filmi – 2013
Eksik Sayfalar Sinema Filmi – 2013
Zengin Kız Fakir Oğlan (Kemal) (1.,2. ve 3. Sezon) TV Dizisi – 2012-2013-2014
Sus (Nevzat)Kısa Film – 2012
Sağ Salim (Muhtar)Sinema Filmi – 2012
Aşk Tesadüfleri Sever (Ömer Usman)Sinema Filmi – 2011
Öyle Bir Geçer Zaman ki (Kenan) (2. ve 3. Sezon) TV Dizisi – 2011-2012
Çınar Ağacı (Uğur) Sinema Filmi – 2010
Newyork’ta Beş Minare (Polis Şefi) Sinema Filmi – 2010
Kızım Nerede (Zafer Demiray) TV Dizisi – 2010
Hesaplaşma (Tayfun Karayal) TV Dizisi – 2009
Şeytanın Pabucu (Faruk) Sinema Filmi – 2008
Güz Sancısı (Kenan) Sinema Filmi – 2008
Kurtlar Vadisi Pusu (Yalçın Bulut) (1.,2.,3. ve 4. Sezon) TV Dizisi 2007-2008-2009
Beyaz Melek (Selim) Sinema Filmi – 2007
Çinliler Geliyor (Hayri) Sinema Filmi – 2006
Hatırla Sevgili (Adnan Menderes) (1. Sezon) TV Dizisi – 2006
Fırtına (Besim) TV Dizisi – 2006
Aşka Sürgün (Nizar Azizoğlu) TV Dizisi – 2005
Çalınan Ceset (Serdar) TV Filmi – 2004
Tam Pansiyon (Şahin) TV Dizisi – 2004
Hayalet (Yalçın) TV Dizisi – 2004
Bir Aşk Hikayesi (Hasan) TV Filmi – 2004
Ablam Böyle İstedi (Azmi İnce) TV Dizisi2004
Şarkılar Seni Söyler (Faruk) TV Dizisi – 2003
Kurşun Yarası (Binbaşı Kenan) TV Dizisi – 2003
Hürrem Sultan (Ahmet Paşa) TV Dizisi – 2003
Esir Şehrin İnsanları (Ramiz) TV Dizisi – 2003
Pembe Patikler (Niyazi) TV Dizisi – 2002
Ferhunde Hanımlar (Tayfun) TV Dizisi – 1993
Yakışıklı (Aliye’nin Arkadaşı) Sinema Filmi – 1987
Dost Eller (Şahin) TV Dizisi – 1982
Tiyatro oyunları:
2017 – Fırtına – Moda Sahnesi
2014 – Öteki (oyun) – Tiyatro Seyirlik
2013 – Ya Başaramazsak? – Tiyatro Seyirlik
2011 – Dumanaltı Aşklar – Tiyatro Seyirlik
2008 – Letafet – Tiyatro Cef
2006 – Azizname – Tiyatro Seyirlik
2001 – Getto – Ankara Devlet Tiyatrosu
1999 – 16 Ocak Gecesi Kral Öldü – Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 – Azizname – Ankara Devlet Tiyatrosu
1994 – Savaş Baba – Ankara Devlet Tiyatrosu
1992 – Fehim Paşa Konağı – Bursa Devlet Tiyatrosu
1991 – Kafkas Tebeşir Dairesi – Bursa Devlet Tiyatrosu
1989 – Meşhed İbat (O olmasa Bu Olsun) – Bursa Devlet Tiyatrosu
1989 – Kadıncıklar – Bursa Devlet Tiyatrosu
1988 – Kör Döğüşü – Bursa Devlet Tiyatrosu
1987 – Çılgın Dünya – Ankara Devlet Tiyatrosu
1986 – Benimle Oynar mısınız? – Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 – Soytarılar Okulu – Ankara Devlet Tiyatrosu
1982 – Fazilet Eczanesi – İzmir Devlet Tiyatrosu
Ödülleri:
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) / 3. Antalya Televizyon Ödülleri – 2012