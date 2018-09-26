Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Avni Danyal, 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk kez 1982 yılında TRT'de yayınlanan Dost Eller isimli dizi ile geçen Hüseyin Avni Danyal'ı gelin yakından tanıyalım. Hüseyin Avni Danyal kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

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4 sezondur Atv ekranlarında yer alan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ferman karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hüseyin Avni Danyal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?

Hüseyin Avni Danyal 12 Nisan 1962 doğumludur. Trabzonludur. Danyal, Trabzon İskenderpaşa İlkokulu’nda okudu. Beşinci sınıfta babasının memuriyetinden dolayı Ankara’ya taşındılar. Ortaokulu ve liseyi Ankara'da Aydınlıkevler Lisesi'nde okudu. 1978-1979 yılları arasında Ana'da amatör olarak tiyatroya başladı.

Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda kursiyerlik yaptı. 1981 yılında girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tyatrosu’nda görev alan Danyal, 1988-94 yılları arasında ise Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1982 yılında TRT televizyonuna çekilen “Dost Eller” adlı dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Senaryosunu kendisinin yazdığı “Çocuk Ve Balık” ismli çocuk oyunu yine kendisi sahneye koydu. 2001 yılı Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2012 yılında Antalya Televizyon Ödülleri'nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında ödül aldı.

Hüseyin Avni Danyal son olarak 2018 yılında Puhutv’de yayınlanan ve başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Müjde Ar, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur’un paylaştığı Şahsiyet adlı dizide oynadı. Altı kez nikah masasına oturan Hüseyin Avni Danyal, 2011'de Özgen Kılıçarslan ile son evliliğini yaptı. 1992 doğumlu Elif ve 2014 doğumlu Deniz adında iki kızı bulunan Hüseyin Avni Danyal, 1.72 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur.

Hüseyin Avni Danyal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Şahsiyet TV Dizisi – 2018

Elimi Bırakma (Kemal Güneş) TV Dizisi – 2018

Börü (Kenan Tümer) (1. bölüm) TV Dizisi – 2018

Siyah İnci (Aziz Toprak) TV Dizisi – 2017

Vatanım Sensin (Rıza Bey) (1 ve 2. Sezon) TV Dizisi – 2017-2018

Seni Seven Ölsün (Remzi Başkan) Sinema Filmi – 2016

Cesur Yürek (Tatar Ahmet) TV Dizisi – 2016

Son Mektup (Cevat Paşa) Sinema Filmi – 2015

Kırık Kalpler Bankası (Semir) Sinema Filmi – 2015

Delibal (Barışın Babası)Sinema Filmi – 2015

Acı Aşk (Ferman) TV Dizisi – 2015

Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Avukat Cahit) Sinema Filmi – 2014

Sağ Salim 2 Sil Baştan (Muhtar) Sinema Filmi – 2013

Eksik Sayfalar Sinema Filmi – 2013

Zengin Kız Fakir Oğlan (Kemal) (1.,2. ve 3. Sezon) TV Dizisi – 2012-2013-2014

Sus (Nevzat)Kısa Film – 2012

Sağ Salim (Muhtar)Sinema Filmi – 2012

Aşk Tesadüfleri Sever (Ömer Usman)Sinema Filmi – 2011

Öyle Bir Geçer Zaman ki (Kenan) (2. ve 3. Sezon) TV Dizisi – 2011-2012

Çınar Ağacı (Uğur) Sinema Filmi – 2010

Newyork’ta Beş Minare (Polis Şefi) Sinema Filmi – 2010

Kızım Nerede (Zafer Demiray) TV Dizisi – 2010

Hesaplaşma (Tayfun Karayal) TV Dizisi – 2009

Şeytanın Pabucu (Faruk) Sinema Filmi – 2008

Güz Sancısı (Kenan) Sinema Filmi – 2008

Kurtlar Vadisi Pusu (Yalçın Bulut) (1.,2.,3. ve 4. Sezon) TV Dizisi 2007-2008-2009

Beyaz Melek (Selim) Sinema Filmi – 2007

Çinliler Geliyor (Hayri) Sinema Filmi – 2006

Hatırla Sevgili (Adnan Menderes) (1. Sezon) TV Dizisi – 2006

Fırtına (Besim) TV Dizisi – 2006

Aşka Sürgün (Nizar Azizoğlu) TV Dizisi – 2005

Çalınan Ceset (Serdar) TV Filmi – 2004

Tam Pansiyon (Şahin) TV Dizisi – 2004

Hayalet (Yalçın) TV Dizisi – 2004

Bir Aşk Hikayesi (Hasan) TV Filmi – 2004

Ablam Böyle İstedi (Azmi İnce) TV Dizisi2004

Şarkılar Seni Söyler (Faruk) TV Dizisi – 2003

Kurşun Yarası (Binbaşı Kenan) TV Dizisi – 2003

Hürrem Sultan (Ahmet Paşa) TV Dizisi – 2003

Esir Şehrin İnsanları (Ramiz) TV Dizisi – 2003

Pembe Patikler (Niyazi) TV Dizisi – 2002

Ferhunde Hanımlar (Tayfun) TV Dizisi – 1993

Yakışıklı (Aliye’nin Arkadaşı) Sinema Filmi – 1987

Dost Eller (Şahin) TV Dizisi – 1982

Tiyatro oyunları:

2017 – Fırtına – Moda Sahnesi

2014 – Öteki (oyun) – Tiyatro Seyirlik

2013 – Ya Başaramazsak? – Tiyatro Seyirlik

2011 – Dumanaltı Aşklar – Tiyatro Seyirlik

2008 – Letafet – Tiyatro Cef

2006 – Azizname – Tiyatro Seyirlik

2001 – Getto – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – 16 Ocak Gecesi Kral Öldü – Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 – Azizname – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – Savaş Baba – Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 – Fehim Paşa Konağı – Bursa Devlet Tiyatrosu

1991 – Kafkas Tebeşir Dairesi – Bursa Devlet Tiyatrosu

1989 – Meşhed İbat (O olmasa Bu Olsun) – Bursa Devlet Tiyatrosu

1989 – Kadıncıklar – Bursa Devlet Tiyatrosu

1988 – Kör Döğüşü – Bursa Devlet Tiyatrosu

1987 – Çılgın Dünya – Ankara Devlet Tiyatrosu

1986 – Benimle Oynar mısınız? – Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 – Soytarılar Okulu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 – Fazilet Eczanesi – İzmir Devlet Tiyatrosu

Ödülleri:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Öyle Bir Geçer Zaman ki) / 3. Antalya Televizyon Ödülleri – 2012