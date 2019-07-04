İbrahim Büyükak: Eser taşıyıcı anne gibi

Son günlerde verdiği kilolar oyuncuya hatırlatılınca, “Ekstra spor yapmadım, 13 kilo verdim. Yediklerime dikkat ediyorum sadece” diye konuştu. Yakın arkadaşı Eser Yenerler'in babalık heyecanı Büyükak'a hatırlatılınca, “Heyecanlıyız, merak ediyoruz hayatımızda yepyeni bir evre” diye konuştu. Eser Yenerler'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa takılan Büyükak, “Biraz taşıyıcı anne gibi duruyor Eser. Garip enteresan. inşallah, babalıkla beraber kilo problemini de çözecek diye ümit ediyorum” dedi.

“MİKROP KAPIYOR…”

Sinema filmi hakkında konuşan Büyükak, “Ağustos ayında başlıyoruz. Bir hafta içerisinde ön hazırlık başlayacak, oyuncu seçimi, mekan seçimi, önümüzdeki ayın biri ile onbeşi arasında başlayacağız” dedi. Oyuncu kadrosunun tam olarak netleşmediğini söyleyen Büyükak, “Şu an için garanti olan Doğu Demirkol var. Başrollerden biri benim, diğerini seçiyoruz” dedi. Eser Yenerler ve Oğuzhan Koç'un olmayacağını belirten Büyükak, “Konuşuyoruz, bakıyoruz” dedi. Ayak sağlık merkezine gittiğini söyleyen Büyükak, “Pedikür demek istemiyorum, o yakışmıyor. Tırnak batması var. O yüzden ben mecbur gidiyorum, kuaförde olmuyor. Mikrop falan kapıyor, burada daha iyi” diye konuştu.