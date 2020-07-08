İbrahim Büyükak: Kaydırdınız ama bir şey olmadığı değil mi?

İbrahim Büyükak: Kaydırdınız ama bir şey olmadığı değil mi?

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine küçük bir şaka yaptı.

Senaryosunu yazdığı ve başrolüne oynadığı filmlerle hatırı sayılır gişe rakamlarına ulaşan İbrahim Büyükak, pandemi dönemini de boş geçirmedi ve yeni projeler için senaryo yazmaya odaklandı.

Bu süre zarfında sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan ve çektiği esprili videolarla takipçileriyle olan bağlantısını koparmayan Büyükak, zaman zaman onlarla şakalaşmaktan da geri durmuyor.

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı bir görüntüde Yol Arkadaşım filminde canlandırdığı Şeref karakteri için kullanılan ‘Şeref siz misiniz?’ repliğini laptopunun üzerine yapıştırdığı görülen Büyükak, sonrasında bu çıkartmayı isteyen takipçileri olup olmadığı üzerine bir yönlendirme yaptığını söyledi ve sonrasında bu çıkartmadan sadece kendisinde olduğıunu belirtti ve takipçilerine küçük bir şaka yapmış oldu.

İşte Büyükak’ın o paylaşımları: