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İbrahim Büyükak patronun kim olduğunu açıkladı
İbrahim Büyükak patronun kim olduğunu açıkladı
'Yol Arkadaşım' filminin 2’cisini çeken İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Besen’le Bebek’te görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Ekim 2018 - 07:20

Aracıyla sıkışan trafikte seyir halindeyken Şeyma Subaşı'nın kafesinde Acun Ilıcalı'nın da olduğunu muhabirlerden öğrenen İbrahim Büyükak, soluğu Ilıcalı'nın yanında aldı.

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Aracından indiği sırada önümüzdeki hafta vizyona girecek filmiyle alakalı konuşan Büyükak, “Her şey çok güzel. 12 Ekim'de filmimiz vizyona giriyor. Filmin sadece müzikleri kaldı onun heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

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Yakın arkadaşlarının filmini izlediğini söyleyen Büyükak, “Herkes çok beğendi. Fragmanımız da büyük ilgi görüyor. Bu filmin ilk seriden daha iyi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu film daha çok sevilecek” diye konuştu.

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Büyükak, gazetecilerin yanından ayrıldığı sırada, patronun yanına mı gidiyor sunuz? sorusuna,”Patron BKM” diyerek espri yaptı.

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