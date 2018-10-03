İbrahim Büyükak patronun kim olduğunu açıkladı

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Aracıyla sıkışan trafikte seyir halindeyken Şeyma Subaşı'nın kafesinde Acun Ilıcalı'nın da olduğunu muhabirlerden öğrenen İbrahim Büyükak, soluğu Ilıcalı'nın yanında aldı.

Aracından indiği sırada önümüzdeki hafta vizyona girecek filmiyle alakalı konuşan Büyükak, “Her şey çok güzel. 12 Ekim'de filmimiz vizyona giriyor. Filmin sadece müzikleri kaldı onun heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Yakın arkadaşlarının filmini izlediğini söyleyen Büyükak, “Herkes çok beğendi. Fragmanımız da büyük ilgi görüyor. Bu filmin ilk seriden daha iyi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu film daha çok sevilecek” diye konuştu.

Büyükak, gazetecilerin yanından ayrıldığı sırada, patronun yanına mı gidiyor sunuz? sorusuna,”Patron BKM” diyerek espri yaptı.



