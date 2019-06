İbrahim Kutluay, Demet Şener’i yalanladı

Cezaevine gireceği iddiaları eski milli basketbolcuya hatırlatılınca Kutluay, “Tamamen yanlış haber. Bununla ilgili aile mahkemesinden hemde savcılıktan red kararı var. Haberi yapan arkadaşlar bana gönderilen red kararını görmemiş, o yüzden yanlış bir haber” diye konuştu. Eski eşinin yaptığı, ‘İbrahim evime gelip gömleğini çıkardı’ açıklaması Kutluay'a hatırlatılınca, “Arkadaşlar, saçma sapan şeyler bunlar, öyle bir şey yok” diyerek eski eşinin açıklamalarının yalan olduğunu söyleyip ekledi, “Ben sadece çocuklarımı almak için sokağa evin önüne gittim. Ben sadece çocuklarımı almaya gittim, benim Demet Hanımla ne bağım ne ilişkim var sadece çocuklarımı almak için bir kaç defa gittim, bunun dışında bitmiş gitmiş bir ilişki” dedi.

“KONU ÇOCUKLARIM OLUNCA HER ŞEKİLDE KONUŞURUM”

Demet Şener'e yaptığı nafaka ödemelerinin sosyal medyadan paylaştığı hatırlatılıp aldığı tepkiler sorulunca, “Tepkiyi ben mi aldım? Parayı yatırmadığıma dahil yanlış bilgilerle sosyal medyayı bilgilendirecekler ve ben yatırdığım dekontları gönderince yanlış yapmış olacağım. Hiçbir konuda açıklama yapmadım bu zamana kadar hiç konuşmadım ama benim çocuklarım ve babalığımla alakalı olursa her türlü dün de yaptım bugün de yaparım. Bu konularda beni biliyorsunuz bitmiş gitmiş bir şeyle alakalı konuşmak istemem herkese saygım var, ama konu çocuklarım olunca her türlü her şekilde konuşurum” diye konuştu. Geçtiğimiz hafta babalar gününün nasıl geçtiği sorulunca, “Benim çocuklarımla hiçbir sıkıntım yok, bende mümkün olduğunca onlarla zaman geçirmeye çalışıyorum. New York tatilinde de çok güzel zaman geçirdik bayramda da beraberdik” diye konuştu.