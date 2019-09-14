İbrahim Kutluay ve arkadaşı panikledi

Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden İbrahim Kutluay'ın arkadaşı bir anlık şaşkınlığını gizleyemezken Kutluay arkadaşını rahatlatmak için basın mensuplarının yanına geldi ve arkadaşıyla oturduğunu belirtti ve ekledi “Çok yakın bir arkadaşım öğle arasında biraz sohbet etmek istedik sizin de görüntü aldığınızı farkedince açıklama yapayım dedim. Benim siz tarafından görüntülenmem rahatsız etmiyor beni, ama sonrasında sanki ilişki yaşıyormuşuz gibi lanse edilmem rahatsız ediyor. Sonuçta nasıl erkek arkadaşlarım varsa bayan arkadaşlarımda olabilir zaten kaçacak bir durumum olsa şehrin merkezine getirmem“dedi.

SON NOKTAYI KOYDU !

Gazetecilerin “Hayatınızda birisi olursa gizler misiniz” sorusuna Kutluay “Öyle gizleme gibi bir durumum olsa Bebek’e gelmem, gizleme gibi bir durumum olmazsa da çıkar karşınıza söylerim” diyerek eski sevgilisi Edvina Sponza ile ‘ayrıldılar mı’ dedikodularına noktayı koymuş oldu.

