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İbrahim Tatlıses yeni aşkını buldu! Gülçin Karakaya…
İbrahim Tatlıses yeni aşkını buldu! Gülçin Karakaya…
Türkücü İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Hayatını İzmir'de sürdüren Tatlıses, bir süredir güney sahillerinde tatil yapıyor.
Magazin 28 Haziran 2020 - 13:15

Kısa bir süre öncesine kadar aile hayatında sorunlar yaşayan Tatlıses, o konuların tatlıya bağlanmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şimdilerde yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. 2. Sayfada’dan Asiye Acar’ın özel haberine göre; İmparator Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya’da buldu. Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses’in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.

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