İbrahim Tatlıses yeni aşkını buldu! Gülçin Karakaya…
Kısa bir süre öncesine kadar aile hayatında sorunlar yaşayan Tatlıses, o konuların tatlıya bağlanmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şimdilerde yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. 2. Sayfada’dan Asiye Acar’ın özel haberine göre; İmparator Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya’da buldu. Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.
68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses’in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.